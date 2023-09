Обвиниха ръководителя на комисията по отбрана в Сената в корупция

Още: От българско сиропиталище до потенциален сенатор на Републиканците в САЩ

Прокурорите казват, че Менендес и съпругата му Надин са приели златни кюлчета и пари от трима бизнесмени от Ню Джърси. Сенаторът и съпругата му са приели парите, за да "облагодетелстват правителството на Египет", твърди обвинението.

Според обвинителната версия, Менендес и съпругата му са приели подкупи, включително пари в брой, злато, плащания за жилищна ипотека и луксозно превозно средство от трима мъже от Ню Джърси: Ваел Хана, Хосе Урибе и Фред Дайбс. Те са направили това в замяна на използването на влиянието и властта на г-н Менендес като сенатор, за да защитят тримата бизнесмени и да „облагодетелстват Арабска република Египет“, според обвинителния акт.

Федерални агенти са претърсили дома на г-н Менендес и са открили доказателства за споразуменията за подкупи, включително над 480 000 долара в брой, голяма част от които били „натъпкани в пликове и скрити в дрехи, гардероби и сейф“, твърдят прокурорите. Агентите са открили луксозно превозно средство, платено от г-н Урибе, паркирано в гаража, както и 100 000 долара златни кюлчета в дома, снимки на които са включени в обвинителния акт.

Това не е първият път, когато Менендес е изправен пред обвинения за подкуп. Той беше обвинен в Ню Джърси през 2015 г., че е приемал подкупи - включително луксозни ваканции - от богат офталмолог във Флорида.

Според настоящият обвинителен акт от 39 страници, /оповестен в петък/, лидерската позиция и властта на г-н Менендес като сенатор са му позволили да търгува с влияние. На него и съпругата му са повдигнати по три обвинения: заговор за даване на подкуп, заговор за извършване на измама при предоставяне на услуги и заговор за извършване на изнудване под прикритието на служебно право.

В изявление на адвокатите си г-жа Менендес отрича да е извършила каквото и да било нарушение и заявява, че ще се защитава в съда.

Боб Менендес се опита да представи обвиненията като политически мотивирани."В продължение на години задкулисните сили многократно се опитваха да заглушат гласа ми и да изкопаят политическия ми гроб", заяви той в пространно изявление.

"Откакто това разследване изтече преди близо година, се води активна клеветническа кампания с анонимни източници и инсинуации, за да се създаде атмосфера и усещане за нередност там, където такава не съществува. Убеден съм, че този въпрос ще бъде успешно решен, след като бъдат представени всички факти и моите колеги от Ню Джърси ще видят нещата такива, каквито са", добави той.

Но редица високопоставени демократи, сред които поне четирима членове на Конгреса от Ню Джърси, призоваха сенаторът да подаде оставка. В изявление губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи заяви, че обвиненията са "толкова сериозни, че компрометират способността на сенатор Менендес да представлява ефективно народа на нашия щат. Затова призовавам за незабавната му оставка", написа Мърфи.

Съгласно закона на Ню Джърси, ако Менендес подаде оставка от Сената, губернаторът ще назначи временен заместник, който да довърши остатъка от мандата му. Но всяко забавяне между подаването на оставка и временното назначение може да създаде главоболия за демократите в Сената, който те контролират с един мандат разлика.

Белият дом, за когото г-н Менендес е ключов съюзник във външната политика, засега отказва коментар. Във второ късно изявление в петък г-н Менендес обеща: "Няма да си тръгна".

Още: Жена-сенатор в САЩ официално обяви, че е била изнасилена по време на военна служба

Senator Bob Menendez, head of the U.S. Senate International Committee and an influential Biden supporter, was accused of corruption. Menendez and his wife are charged with large-scale bribery.



According to the U.S. Attorney's Office, Menendez lobbied the Egyptian government for… pic.twitter.com/BUd7eeY0dx