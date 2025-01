Огненият ад в Лос Анджелис: Броят на жертвите продължава да расте (ВИДЕО)

Пожари в района на Лос Анджелис са убили най-малко 24 души и са унищожили повече от 12 000 сгради, казаха официални лица, уточнявайки, че огънят е изпепелил повече от 60 квадратни мили и разселвайки хиляди хора. Статистиката от опустошителните пожари съобщава CBS News. Окръжният шериф на Лос Анджелис Робърт Г. Луна добави, че неговият офис е получил „десетки“ съобщения за изчезнали хора, допълва CNN.

🇺🇸 Breaking News: Death toll in Los Angeles wildfires climbs to at least 24. Rising winds are expected to complicate firefighting efforts over the next few days.#US #California #LosAngelesFires pic.twitter.com/MDGeevPt2z