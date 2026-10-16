Ограничения за Starlink в Украйна: Американски сенатор настоява за разследване на Пентагона

Американският сенатор републиканец Том Тилис настоява за провеждане на разследване и представяне на доклад пред Конгреса относно действията на Пентагона във връзка с проблемите, с които са се сблъскали Въоръжените сили на Украйна при използването на сателитните комуникационни системи Starlink. Според Тилис, грешката вероятно е възникнала на по-ниско, локално ниво – в рамките на системите Starshield на Министерството на отбраната на САЩ, а не в самата система Starlink или в компанията SpaceX.

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„Не очаквам министърът на отбраната Пийт Хегсет да осигури прозрачност, затова ще поискаме от генералния инспектор на Министерството на отбраната да започне разследване и да представи доклад пред Конгреса и американския народ“, каза Тилис.

Сенаторът подчерта, че ситуацията е изложила на риск безопасността както на украинските цивилни граждани, така и на американския дипломатически персонал и служителите по сигурността.

„В най-добрия случай това е неприемлива грешка или пропуск, а в най-лошия – съзнателно решение, целящо да разчисти пътя за руска атака“, добави Тилис.

Впоследствие се оказа, че към Тилис са се присъединили още 8 негови колеги, както от Републиканската, така и от Демократичната партия (Джийн Шахийн, Дик Дърбин, Сюзън Колинс, Джак Рийд, Джон Корнин, Крис Кунс, Лиза Мурковски и Ричард Блументал):

A bipartisan group of nine US senators is demanding an immediate Pentagon Inspector General investigation into reported disruptions to Starlink, Starshield, intelligence sharing and threat warnings in Ukraine. The senators say US diplomatic, military and security personnel faced difficulties reaching shelters during Russian attacks, while reported Starlink speed restrictions degraded Ukraine’s defensive operations. They want to know whether the Pentagon, SpaceX or others were responsible. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2026

По-рано изданието Axios съобщи, че според Белия дом администрацията не е замесена в ограниченията, засягащи сателитната система Starlink в Украйна, като се отбелязва, че Белият дом не контролира SpaceX.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че решението на САЩ да наложат ограничения върху използването на Starlink в Украйна е грешка, която ще доведе до човешки жертви. Той също така посочи, че възнамерява да обсъди въпросите, свързани с обмена на разузнавателна информация и достъпа до Starlink, с премиера на Обединеното кралство Анди Бърнам.