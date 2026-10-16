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Ограничения за Starlink в Украйна: Американски сенатор настоява за разследване на Пентагона

16 октомври 2026, 9:51 часа 2094 прочитания 0 коментара
Снимка: Official SpaceX Photos / CC0
Ограничения за Starlink в Украйна: Американски сенатор настоява за разследване на Пентагона

Американският сенатор републиканец Том Тилис настоява за провеждане на разследване и представяне на доклад пред Конгреса относно действията на Пентагона във връзка с проблемите, с които са се сблъскали Въоръжените сили на Украйна при използването на сателитните комуникационни системи Starlink. Според Тилис, грешката вероятно е възникнала на по-ниско, локално ниво – в рамките на системите Starshield на Министерството на отбраната на САЩ, а не в самата система Starlink или в компанията SpaceX.

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„Не очаквам министърът на отбраната Пийт Хегсет да осигури прозрачност, затова ще поискаме от генералния инспектор на Министерството на отбраната да започне разследване и да представи доклад пред Конгреса и американския народ“, каза Тилис.

Сенаторът подчерта, че ситуацията е изложила на риск безопасността както на украинските цивилни граждани, така и на американския дипломатически персонал и служителите по сигурността.

„В най-добрия случай това е неприемлива грешка или пропуск, а в най-лошия – съзнателно решение, целящо да разчисти пътя за руска атака“, добави Тилис.

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Впоследствие се оказа, че към Тилис са се присъединили още 8 негови колеги, както от Републиканската, така и от Демократичната партия (Джийн Шахийн, Дик Дърбин, Сюзън Колинс, Джак Рийд, Джон Корнин, Крис Кунс, Лиза Мурковски и Ричард Блументал):

По-рано изданието Axios съобщи, че според Белия дом администрацията не е замесена в ограниченията, засягащи сателитната система Starlink в Украйна, като се отбелязва, че Белият дом не контролира SpaceX.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че решението на САЩ да наложат ограничения върху използването на Starlink в Украйна е грешка, която ще доведе до човешки жертви. Той също така посочи, че възнамерява да обсъди въпросите, свързани с обмена на разузнавателна информация и достъпа до Starlink, с премиера на Обединеното кралство Анди Бърнам.

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Володимир Зеленски Starlink война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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