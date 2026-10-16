Путин взе активите на голяма френска компания. "Ройтерс": Белият дом е ограничил Starlink за Украйна

Руският диктатор Владимир Путин продължава с конфискацията на активи на западни компании под руска юрисдикция. Поредната - руските активи на френския производител на подови настилки Tarkett, световен лидер в индустрията, отидоха под "временното управление" на Center Capital Management Company LLC. Други руски активи на чуждестранни компании също бяха прехвърлени под временно управление: 12 565 акции на Kappa Rus JSC (производител на хартиени опаковки), както и 100% от акциите на Ontex RU LLC (хигиенни продукти), Eviosys Packaging Kuban LLC (метални опаковки) и Mensen Packaging CIS LLC (пластмасови опаковки). Съответният указ е публикуван на официалния портал за правна информация, съобщава The Moscow Times.

Документът изменя списъка с активи, обхванати от Указ № 302 от 25 април 2023 г., и влиза в сила в деня на официалното му публикуване. Документът призовава за "ответни мерки" срещу "изземването" на руска собственост от Съединените щати и "чуждестранни държави, свързани с тях". Според документа, 187 500 обикновени и 500 000 привилегировани акции на Tarkett JSC, държани преди това от сръбското дъщерно дружество на Tarkett в Бачка Паланка, са били насилствено иззети от европейските им собственици, заедно с подобен дял в компанията майка на Tarkett. Tarkett е международен производител на подови настилки за всички видове помещения. Компанията има общо 34 предприятия в световен мащаб, включително 2 в Русия, както и 8 съоръжения за рециклиране на използвани покрития.

През септември Путин постави под временно управление руските активи на швейцарската компания Nestlé, германската верига хипермаркети Metro, френската търговска верига Auchan и Leman Pro - бившето руско дъщерно дружество на Leroy Merlin. Неназован руски служител впоследствие заяви пред "Ройтерс", че "е дошло времето за асиметрични мерки. Нека помислят какви мерки предприемат и какви санкции налагат". На въпрос за възможни бъдещи цели, включително руските подразделения на италианската UniCredit и австрийската Raiffeisen, той добави: "Нека се страхуват".

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Медийната буря за Starlink за Украйна

Белият дом е разпоредил ограничение на Starshield за украинската армия - това предаде и "Ройтерс".

Според два американски източника и един европейски, Пентагонът е получил известие точно от Белия дом да ограничи предоставянето на услугите на Starshield за украинските военни. Източниците не уточняват кой в ​​Белия дом е взел решението или кой е отговорен за изпълнението на заповедта. Заповедта е дошла, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска Украйна да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, твърдейки, че това е причината за покачването на цените на дизела в САЩ. Редица видни политически фигури - както в САЩ, така и дори в Русия, подчертаха, че причината е ограничаването на корабоплаването в Ормузкия проток, заради подпалената от Тръмп война с Иран. Тръмп официално отрече да е имало ограничения за Starlink за Украйна, а от Украйна вчера посочиха, че услугата вече работи в пълен обем - но това излезе като медийна информация: