Пентагонът призова Израел да гарантира безопасността на Мироопазващите сили

Американският министър на отбраната Лойд Остин каза, че е призовал израелския си колега Йоав Галант да гарантира безопасността на Мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), след като те съобщиха за ранени миротворци в южната част на страната, предаде Ройтерс.

"Призовах за гарантирането на безопасността на силите на ЮНИФИЛ и за координиране на усилията за преминаване от военни операции към дипломатически път, веднага щом стане възможно". Това написа Остин в социалната мрежа Х, след като проведе телефонен разговор с Галант.

