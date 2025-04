Пореден инцидент: Два самолета се удариха на летището във Вашингтон (ВИДЕО)

Самолет на "American Airlines" удари друг самолет на същата авиокомпания на пътека за рулиране на националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон, предаде Асошиейтед прес като се позова на властите, пише БТА. Няма пострадали при инцидента. От компанията заявиха, че щетите са само по крилата на двата самолета. Те ще бъдат откарани в сервиз, а за пътниците са осигурени други самолети.

