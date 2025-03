Огромна дупка на пътя погълна мотоциклетист (ВИДЕО)

Мотоциклетист падна под земята, а тялото му беше намерено 18 часа по-късно, след като огромна дупка на пътя в Сеул го погълна. Мъжът не успява да реагира навреме и за секунди попада в огромна пропаст, която се отваря на пътното платно. Мотоциклетистът е паднал на дълбочина 65 фута. Цели 18 часа е отнело на спасителните екипи, за да намерят тялото му.

34-годишният Парк е „намерен мъртъв, като е починал от сърдечен арест“, съобщава местното издание „The Chosun Daily“.

ОЩЕ: Масивна дупка на пътя предизвика евакуация на село край Лондон (ВИДЕО)

Виде показва момента, в който пътят изведнъж пропада. На записа е уловен момента, в който мотоциклетистът пада в дупката, докато колата, пътуваща пред него, успява да се измъкне на косъм. Шофьорът е ранен, въпреки че се измъква на косъм.

