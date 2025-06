Протести и в Ню Йорк срещу имиграционната политика на Тръмп (ВИДЕА)

Десетки хиляди души преминаха в шествие по улиците на Ню Йорк в знак на протест срещу имиграционната политика на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите, включително голям брой млади хора, много от които с маски, тръгнаха от площад "Фоли" и стигнаха до Южен Манхатън. "ICE, вън от Ню Йорк", пишеше на редица плакати, адресирани до федералната имиграционна полиция, която засили арестите на мигранти и кандидати за убежище през последните седмици.

Huge Anti-ICE / Anti- Trump protests are now erupting in New York City. This is becoming a national peaceful protest. Keep it going! pic.twitter.com/mRJIlavPnk