Заради размириците: Наложиха полицейски час в част от Лос Анджелис (ВИДЕА)

Полицейски час бе наложен в центъра на Лос Анджелис, за да спре вандализма и грабежите на фона на продължаващите протести срещу засиленото прилагане на имиграционните закони от страна на президента Доналд Тръмп, предаде АП. Кметът Карън Бас обяви, че е наложила локално извънредно положение и че полицейският час ще бъде в сила от 20:00 часа във вторник до 6:00 часа в сряда.

ОЩЕ: Ескалация: Тръмп изпрати морски пехотинци и още 2000 гвардейци в Лос Анджелис (ВИДЕО)

"Достигнахме преломна точка", каза Бас, след като 23 търговски обекта са били ограбени.

Apple Store in Los Angeles got rapidly ransacked by the usual suspects during Monday night’s insane anti-ICE riot.



Mayor Karen Bass has absolutely no control of her constituents.



Yet another epic failure by LA’s worst ever mayor.pic.twitter.com/TkFNUb8tIV