Първа пратка оръжие от САЩ за Украйна: Какво получава Киев? (ВИДЕО)

Официалното съобщение: Днес, след приемането на допълнението към националната сигурност, което президентът Байдън току-що подписа в закон, Министерството на отбраната обяви значителна нова помощ за сигурността, за да посрещне спешно критичните нужди на Украйна в областта на сигурността и отбраната. Това е 56-ия транш от оборудване на администрацията на Байдън, който ще бъде предоставен от запасите на Министерството на отбраната на Украйна от август 2021 г. насам.

Този пакет е на приблизителна стойност от 1 милиард долара и включва възможности за поддръжка на най-спешните нужди на Украйна, включително противовъздушни прехващачи, артилерийски снаряди, бронирани превозни средства и противотанкови оръжия.

Този пакет включва муниции, оръжия и оборудване, за да подпомогне способността на Украйна да защитава своите фронтови линии, да защитава своите градове и да противодейства на продължаващите атаки на Русия. С двупартийната подкрепа на Конгреса, Украйна може да разчита на силно и решително ръководство на САЩ, за да осигури последователна помощ за сигурността – заедно с около 50 съюзници и партньори, за да гарантира, че нейните смели защитници ще получат критичните способности, необходими за борба с руската агресия, се казва в съобщението на Пентагона.

Президентът на САЩ Джо Байдън бе категоричен, че военната помощ ще бъде изпратена в най-кратки срокове.

“I’m making sure the shipments [for Ukraine] start right away.”



— President Biden, after he signed a bill that includes $61 billion in aid for Ukraine pic.twitter.com/sJX76CaddN