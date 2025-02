Размяна: САЩ пускат на свобода руснак, обвинен в изпиране на милиарди през криптоборса

САЩ ще освободят заподозрения в киберпрестъпления руснак Александър Винник като част от размяната с Русия, в резултат на която от руски затвор беше пуснат американският учител и бивш дипломат Марк Фогъл, съобщи The New York Times на 12 февруари. Винник управляваше BTC-e - някога една от най-големите борси за криптовалути в света, обслужваща предимно руския пазар. Той го правеше със сървъри, разположени в Съединените щати. Правителството на САЩ конфискува техния уебсайт и средства през 2017 г.

Още: Справедлива сделка: Тръмп с коментар за освобождаването на Марк Фогъл (ВИДЕА)

Александър Винник беше арестуван през 2017 г. и задържан в Гърция по искане на Вашингтон по подозрение, че е изпрал 4 млрд. долара чрез борсата. Първоначално той отричаше обвиненията.

През май се призна за виновен в заговор за пране на пари и го грозеше 20 години затвор, припомня Reuters. Адвокатът на Винник заяви, че клиентът му се е признал за виновен „по ограничен брой обвинения“. През август 2022 г. мъжът, роден през 1979 г., беше екстрадиран от Гърция в САЩ.

