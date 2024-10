Разследват влиятелна католическа организация заради жени, държани в робство

Аржентинската прокуратура започна наказателно разследване срещу висшите органи на католическата организация "Опус Деи" (Opus Dei) в Южна Америка за престъпления, извършени в периода от 70-те години на 20. век до 2015 г. Влиятелната структура е обвинена в трафик на хора и трудова експлоатация на най-малко 44 жени, наети от религиозния орден за изпълнение на домашни задължения.

Прокурорите са поискали от федерален съдия да призове за свидетели лицата, които през този период са служили като викарий или регионален съветник на Opus Dei в Аржентина, Парагвай, Уругвай и Боливия: Карлос Нанней (1991-1997 г.), Патрисио Олмос (1998-2014 г.) и Виктор Уртизарасу (2014-2022 г.). Те искат също така да разпитат регионалния секретар, отговарящ за женската секция на ордена, Габриел Дондо, който е заемал тази длъжност до 2015 г.

Opus Dei - „Делото на Бога“ на латински - е основана от испанския свещеник Хосемария Ескрива през 1928 г. и има 90 000 членове в 70 държави. Групата на миряните, която е много харесвана от свети Йоан Павел II (папата канонизира Ескрива през 2002 г.), има уникален статут в църквата и докладва директно на папата.

Повечето членове са миряни и жени със светска работа и семейства, които се стремят да „освещават обикновения живот“. Други членове са свещеници или миряни в безбрачие.

