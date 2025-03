Русия потвърди: Подготвя се среща между Путин и Тръмп (ВИДЕО)

Подготвя се среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това потвърди съветникът на руския президент по външната политика Юрий Ушаков. Той уточни, че разговори между двамата ще има, но те ще бъдат организирани, "когато възникне необходимост, защото в момента текат контакти на други нива". Ушаков отново заяви, че разглежда призивите за прекратяване на огъня в Украйна като опит да се даде време на украинската армия да се превъоръжи. Съветникът на Путин уточни, че Русия е изразила публично тази своя загриженост пред САЩ.

Юрий Ушаков вече заяви, че е против спиране на огъня. "Изразих позицията си, че това е само едно временно облекчение за украинската армия и нищо повече", посочи съветникът. "Според мен, никой не се нуждае от стъпки, които имитират мирен процес в тази ситуация", каза Ушаков преди дни в интервю за телевизия "Русия-1".

