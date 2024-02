Руската пропаганда използва фалшиво ВИДЕО, за да изостри проблема с мигрантите в Тексас

Във времето 0:28 до 0:41 на клипа, когато Абът е извън камерата, се чува глас, който казва: "Само президентът да се занимаваше с истински вътрешни проблеми, а не се опитваше да си играе с Путин, от когото има нужда да се научи как се работи за националните интереси, всичко щеше да е различно. Той трябва да спазва имиграционните закони".

A video of a Texas governor praising Putin has circulated online - it's a DeepFake fabrication by the Kremlin



In the fake video, Greg Abbott advises the president to "learn from Putin to protect the interests of his country." There was no such phrase in the original.



