САЩ: Готови сме на агресивни санкции срещу Русия, за да я принудим да преговаря за Украйна (ВИДЕО)

САЩ са готови да влязат изцяло в санкциите срещу Русия, за да принудят Москва най-сетне да седне на масата за мирните преговори. Това каза министърът на финансите на САЩ Скот Бесент на 6 март. "Сегашната администрация запази засилените санкции и няма да се поколебае да влезе изцяло, за да осигури влияние в мирните преговори", подчерта Бесент.

Санкциите ще бъдат „открити и агресивни“, за да се постигне „максимален ефект“ за кратко време.

Коментарът на Бесент идва малко след като Ройтерс съобщи, че Белият дом обмисля план за облекчаване на санкциите срещу Русия като част от сделката за прекратяване на войната в Украйна.

Говорейки в Икономическия клуб на Ню Йорк, Бесент разкритикува бившия президент на САЩ Джо Байдън за налагането на „изключително слаби санкции“ на Русия и каза, че настоящата администрация е готова да наложи по-сурови ограничения, за да спечели влияние в предстоящите преговори.

„Основен фактор, който даде възможност за продължаване на финансирането на руската военна машина, бяха изключително слабите санкции на администрацията на Байдън върху руската енергия, произтичащи от притесненията за натиск за повишаване на цените на енергията в САЩ“, каза Бесент.

