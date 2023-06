САЩ не потвърждават загубата на 16 бронирани машини "Брадли" в Украйна

"Видях съобщенията, но не мога да потвърдя някои от видеозаписите и снимките, които идват оттам", заяви заместник-прессекретарят Сабрина Сингх на брифинг във вторник, цитирана от сайта на Министерството на отбраната във Вашингтон.

Сингх също така отбеляза, че САЩ очакват, че по време на настъпателните операции на Украйна ще има неизбежни щети и жертви и новият пакет военна помощ може да помогне за компенсирането на тези загуби. Вчера Щатите отпуснаха нов пакет на стойност 325 млн. долара за Киев, в който има и 15 машини "Брадли".

От началото на украинската контраофанзива руски източници споделят предполагаеми кадри с извадено от строя западно оборудване. Според разследващата група чрез отворени данни Oryx Киев вече е загубил 16 машини "Брадли". Киев и Вашингтон не са потвърдили тези съобщения, пише Kyiv Independent.

⚡️US: No confirmation on vehicles destroyed in Ukrainian counteroffensive.



The Pentagon said on June 14 that it has currently no confirmation about the alleged loss of 16 U.S-made Bradley infantry fighting vehicles in Ukraine's counteroffensive. pic.twitter.com/vUlpa8mN0d