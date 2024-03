САЩ няма да признаят руските президентски избори в окупирана Украйна (ВИДЕО)

Провеждането на избори от страна на Русия на 15-17 март в окупираните територии на Украйна е "незаконно" и "невалидно", заяви в четвъртък украинското външно министерство и призова международните партньори да не признават резултатите.

Външното министерство в Киев заяви, че предизборната кампания в Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, анексирани незаконно с фалшиви референдуми през 2022 г. и частично контролирани от Русия, както и в Крим, анексиран през 2014 г., е поредната демонстрация на "продължаващото грубо незачитане на нормите и принципите на международното право" от страна на Москва.

Още: Русия печата незаконно бюлетини за президентските избори в Приднестровието: Сигнал от Молдова

В изявлението, цитирано от "Ройтерс", се добавя: "Принуждаването на милиони украински граждани, които живеят във временно окупирани територии или които са били насилствено прехвърлени на територията на Руската федерация, да участват в така наречените "избори", е също толкова незаконно". Министерството призова украинците, които остават в окупираните земи, да не участват във вота.

След изборите диктаторът Владимир Путин, който започна пълномащабна инвазия в Украйна преди повече от две години, ще спечели нов шестгодишен мандат: Путин 2008 г.: Не ме блазни следващ мандат. 2024 г. се готви за пети (ВИДЕО).

В пограничните с Украйна руски области обаче Путин има големи проблеми. Там вече няколко дни три доброволчески формирования се сражават с местните сили, като опитват да попречат по всякакъв възможен начин за провеждане на изборите: Руските доброволци: Животът в Белгород е напълно парализиран (ВИДЕО).

От Белгород дори се появи видео от взрив, станал по време на вота. На кадрите се вижда как човек в избирателната секция, готов да пусне бюлетина, пада на земята след експлозията. Чуват се и викове.

⚡️ There was an explosion at polling stations in #Belgorod pic.twitter.com/cuElQCA38C