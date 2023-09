САЩ определиха кой ще проверява помощта за Украйна: Пари и оръжия

Назначеният е Робърт Сторч, който е главен инспектор на американското министерство на отбраната. От 18 октомври той ще служи като главен генерален инспектор на операция Atlantic Resolve, ръководена от САЩ инициатива, започната през 2014 г. за укрепване на съюза на НАТО в отговор на военните действия на Русия в Украйна. Задачата на Сторч е да осигури "цялостен и ефективен надзор" върху отпусканата помощ.

Робърт Сторч ще работи директно в Украйна – за първи път от февруари 2022 г. – и ще ръководи екипа за наблюдение на място за американска помощ за сигурност на Киев, което Пентагонът обяви миналата седмица.

Като част от Atlantic Resolve Конгресът на САЩ е отпуснал 113 милиарда щатски долара само от февруари 2022 г. за сигурност, икономическа и хуманитарна помощ за Украйна и други засегнати от войната страни; операции на европейското командване на САЩ и свързаната с тях подкрепа за армията на САЩ; и операции на други правителствени агенции на САЩ, участващи в реагирането на ситуацията в Украйна.

Създаването на новия екип идва в критичен момент за помощта за Украйна, когато нарастващ брой републиканци започнаха да поставят под съмнение необходимостта от харчене на милиарди долари в Украйна и призовават за по-голям надзор върху това къде отива помощта.

