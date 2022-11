САЩ пращат в Европа най-скъпия военен кораб - в отговор на ядрения шантаж на Путин

От САЩ към Европа пътуват още ракетен крайцер и атакуваща ядрена подводница. На борда има общо 90 самолета и хеликоптера, включително изтребители F-35C.

В материала се отбелязва, че самият самолетоносач е твърде голям, за да влезе във Военноморската база на Негово Величество в Портсмут, като вместо това ще остане отвъд нея - в Спитхед.

A strike group of ships headed by the nuclear-powered aircraft carrier USS Gerald Ford is heading to Europe from the United States.



They will arrive in Portsmouth (England) in November, according to the UK Defense Journal. pic.twitter.com/FcKNyoGs88