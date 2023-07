САЩ с нова помощ за Украйна в размер на 400 милиона долара

По-конкретно боеприпасите ще са за системите "Пейтриът" и "Хаймарс", както и артилерийски снаряди. Помощта идва от американските военни запаси, предаде БТА.

⚡️ The U.S. defense department announces new $400 million military aid package for Ukraine



It will include ammunition for NASAMS and HIMARS. The new package also includes 155mm and 105mm artillery rounds, TOW missiles, Stryker APCs and more. pic.twitter.com/C0QxqMRbBH