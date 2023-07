Недостатъчно оръжия, слабо обучение, наивност на Запада: На ръба ли е Украйна в контраофанзивата?

Когато Украйна започна контранастъпление тази пролет, западните военни служители знаеха, че Киев не разполага с цялото обучение или оръжия - от снаряди до военни самолети - от които се нуждае, за да изтласка руските сили. Но те се надяваха, че украинската смелост и находчивост ще оттласнат руските агресори. Истината е, че това не се случва - дълбоките минни полета, обширните укрепления и руската въздушна мощ се комбинират, за да блокират до голяма степен значителния напредък на украинските войски. Вместо това кампанията рискува да изпадне в задънена улица с потенциал да порази вече доставеното оборудване без това да промени баланса на силите, пишат в свой обширен анализ "The Wall Street Journal".

Тъй като вероятността за мащабен пробив от страна на украинците тази година намалява, това повдига обезпокоителната перспектива за Вашингтон и неговите съюзници за по-дълга война – такава, която ще изисква огромно ново вливане на усъвършенствани въоръжения и повече обучение, за да се даде на Киев някакъв шанс за победа.

Политическите сметки за администрацията на Байдън са сложни. Президентът е готов да се бори за своето преизбиране през есента на 2024 г. и мнозина във Вашингтон смятат, че опасенията в Белия дом за въздействието на войната върху кампанията предизвикват нарастваща предпазливост по отношение на размера на подкрепата, която да предложи Киев.

Американското колебание контрастира с променящите се възгледи в Европа, където все повече лидери през последните месеци започнаха да вярват, че Украйна трябва да надделее в конфликта, а Русия трябва да загуби, за да гарантира сигурността на континента.

На този фон европейските военни не разполагат с достатъчно ресурси, за да снабдят Украйна с всичко, от което се нуждае, за да изгони армиите на Москва от приблизително 20% от страната, която контролират. Европейските лидери също едва ли ще увеличат значително подкрепата за Киев, ако усетят нежеланието на САЩ, казват западни дипломати, цитирани от "The Wall Street Journal".

Промяната в трансатлантическите политически ветрове, което най-ясно пролича в напрежението между украинския президент Володимир Зеленски и американски представители на неотдавнашната среща на върха на НАТО в Литва, дойде в момент, когато дългоочакваната офанзива на Украйна изглежда в застой. Неспособността на Киев да постигне напредък срещу руската окупация убеди много западни военни наблюдатели, че украинските сили се нуждаят от повече обучение в сложни военни маневри, по-мощна противовъздушна отбрана и много повече броня.

Междувременно кремълските войски са изтощени и раздирани от лоши доставки и вътрешни борби между руските лидери, показва украинското и западното разузнаване. Русия изглежда неспособна да поеме инициативата и да атакува украинските позиции, но силите й остават достатъчно силни, за да обстрелват стотици километри укрепления и голям брой самолети, които държат войските на Киев на разстояние.

Ситуацията е коренно различна в сравнение с миналата година, когато често некоординираните украински войски смаяха Москва и света, като спряха, а след това отблъснаха много по-голям брой руски сили от Киев, а след това от Харков и Херсон. В тези битки Украйна използва силно мобилна, децентрализирана защита срещу по-големите, но тромави сухопътни сили на Русия. Москва от своя страна използва малка част от огромните си военновъздушни сили, но пак не успя да спечели въздушно превъзходство. Това пък позволи на украинските сухопътни сили да надвият руските войски и да прекъснат доставките им.

Сега Украйна е в настъпление срещу руските позиции, където войските имаха месеци да изградят обширна отбрана, включително минни полета, бариери и бункери. Западната военна доктрина твърди, че за да се атакува вкопан противник, атакуващата сила трябва да бъде поне три пъти по-голяма от размера на врага и да използва добре координирана комбинация от въздушни и сухопътни сили.

"Украйна наистина трябва да може да увеличи, но и да синхронизира военните операции, ако иска да пробие руската отбрана", казва независимият военен анализатор Франц-Стефан Гади, който наскоро обиколи украинските фронтови линии. По думите му вместо да концентрира сили в нападения, включващи много единици, изстрелващи залпове от ракети и артилерия – подкрепяйки едновременни вълни от настъпващи сухопътни сили – Украйна атакува последователно, като обстрелът е последван от настъпление на пехотата на ниво рота.

Провеждането на синхронизирани мащабни атаки е трудно за всяка въоръжена сила, дори за западните, които са с повече и по-добро оборудване от Украйна. Причината - интегрирането на огромен брой сухопътни и въздушни войски във фронталното нападение е изключително трудно.

Никоя западна армия също не би се опитала да пробие установената защита, без да контролира небето.

"Америка никога не би се опитала да победи подготвена отбрана без въздушно превъзходство, но те (бел.ред. украинците) нямат въздушно превъзходство", каза Джон Нагъл, пенсиониран подполковник от американската армия, който сега е доцент по бойни изкуства във военния колеж на американската армия. "Невъзможно е да се преувеличи колко важно е въздушното превъзходство за водене на наземен бой на разумна цена в жертвите."

Наскоро в свое интервю за "The Wall Street Journal" украинският държавен глава Володимир Зеленски признава, че Русия има въздушно превъзходство на фронта и че липсата на защита за украинските войски означава, че "голям брой войници ще загинат" във войната.

Украйна се надяваше да намери пролуки в укрепленията на Русия, да мобилизира войски и да причини хаос и разцепление, които нейните сили постигнаха миналата година сред вражеските редици. Вместо това неочаквано гъстите минни полета забавиха първоначалните атакуващи сили на Киев, оставяйки ги изложени на удари от руски самолети и ракети.

Руските дронове и ударни хеликоптери, особено оръдейните кораби "Алигатор" Камов Ка-52, се оказаха особено опасни. Ка-52, които са сред най-модерните самолети на Русия, могат да останат далеч зад руските линии и да разчитат на насочване на данни от наблюдателни дронове, сканиращи фронта. Техните ракети "Вихр" с лазерно насочване имат обсег от около 5 мили, което е повече от два пъти по-голям обсег от всички преносими зенитни ракети в арсенала на Украйна.

Анализаторите на Министерството на отбраната на САЩ знаеха в началото на тази година, че войските на фронтовата линия на Украйна ще се борят срещу руските въздушни атаки. Класифицирана оценка на Пентагона от февруари, за която се твърди, че е изтекла от пилота на Въздушната национална гвардия Джак Тейшейра, отчита малък брой оръжия в украински ръце, способни да ударят далечни самолети и посочва риска от "неспособност да се предотврати руското въздушно превъзходство".

