САЩ започнаха депортирането на мигранти (ВИДЕО)

Американски военнотранспортни самолети С-17 (C-17 Globemaster) започнаха днес да извозват мигранти по нареждане на новия американски президент Доналд Тръмп на фона на подготовката на Пентагона да изпрати още повече войници на южната граница, в това число и военнослужещи от елитната армейска 82-ра въздушнодесантна дивизия, предаде Ройтерс.

Още в първия си ден като президент Тръмп обяви извънредна ситуация заради незаконните мигранти. Той включи армията в опазването на границата с Мексико, издаде забрана за предоставяне на убежище и предприе нови ограничения за даване на американско гражданство за родени в САЩ. Още: Тръмп готви бързо депортиране на мигранти, допуснати временно от Байдън

С указа от 20 януари Тръмп нареди на Пентагона да изпрати толкова войници, колкото е необходимо, за да получи "пълен оперативен контрол на южната граница на САЩ".

"Започнаха полетите за депортиране", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в публикация в социалната мрежа Х. Със специално видео пак там Белият дом показа кадри от започналото депортиране.

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America



Promise Made --> Promise KEPT! pic.twitter.com/t384DH1FDl