Тръмп затвори границата с Мексико, иска да отмени правото на гражданство по рождение (ВИДЕО)

Новият президент на САЩ Доналд Тръмп подписа множество спорни изпълнителни заповеди и укази още в първия ден от завръщането си в Белия дом - например изтегляне на Щатите от Световната здравна организация, от Парижкото споразумение за климата и от споразумението за глобалния корпоративен данък. Мерките му, насочени към ограничаване на имиграцията, обаче влязоха под светлините на най-ярките прожектори във Вашингтон.

От заповед, засягаща определението за гражданство по рождение, до друга, обявяваща незаконната имиграция за "национално извънредно положение", Тръмп бързо направи стъпки в изпълнение на обещанията си да затегне границата между САЩ и Мексико.

Някои от плановете му все пак вероятно ще се сблъскат със значителни пречки. Той вече е изправен пред правни предизвикателства от страна на групите за защита на имиграцията, които реагираха яростно на неговите изявления. Една от организациите заяви, че плановете му „не поддържат американските ценности“, а друга - че администрацията на Тръмп „активно се опитва да унищожи живота ни“.

В речта си при встъпването в длъжност републиканецът обеща, че „всяко незаконно влизане ще бъде спряно“ и че милиони „престъпни чужденци“ ще бъдат депортирани.

Видеа в социалните мрежи показват мигранти, които плачат на границата между САЩ и Мексико, тъй като вече не могат да влязат в Съединените щати. Имиграционните власти са спрели да провеждат интервюта, а граничните патрули са инструктирани да отказват влизане на всички.

