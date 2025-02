Ще имат за омлети и палачинки: Крадци задигнаха 100 хил. яйца в Пенсилвания (ВИДЕО)

Голям товар яйца на стойност около 40 000 долара беше откраднат от задната част на ремарке в американския щат Пенсилвания, предаде CBS News. Откраднати са приблизително 100 000 яйца, което значи, че крадците със сигурност ще могат да си правят омлети и палачинки на воля. Кражбата е извършена в събота в 20.40 часа местно време, сочат данните на щатската полиция.

Разследването продължава

Разследването продължава и полицията не дава повече подробности.

В изявление за филиала на CBS News дистрибуторът на яйцата заяви, че е наясно с кражбата и работи с местните правоприлагащи органи. "Ние приемаме този въпрос сериозно и се ангажираме да го разрешим възможно най-бързо. Поради продължаващото разследване не можем да коментираме повече по този въпрос“, казаха от компанията.

Яйцата са били собственост на компанията Pete & Gerry's, които са част от по-известния дистрибутор на яйца Nellie's Free Range. ОЩЕ: По колко яйца на ден може да яде всеки възрастен без проблем

