След като се появи като папа: Тръмп стана Супермен (СНИМКА)

Американският президент Доналд Тръмп пусна своя снимка като Супермен. Колажът, на който президентът на САЩ е облечен с костюм на супергероя, е качен в социалните мрежи на Белия дом в X, Instagram и Facebook. Над образа на Тръмп като известния супергерой с големи букви пише: "Символът на надеждата. Истина. Справедливост, по американския начин. Суперменът Тръмп". Постът в социалната мрежа идва преди премиерата в САЩ на филма за супергероя на режисьора Джеймс Гън - „Супермен“.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq