След обвинения от разследващ журналист: САЩ отрекоха участие в саботажа на "Северен поток"

В самостоятелно публикуван доклад Хърш пише, че водолази от военноморските сили на САЩ, подпомогнати от Норвегия, са поставили експлозиви на тръбопроводите, минаващи под Балтийско море между Русия и Германия, през юни миналата година и са ги детонирали три месеца по-късно, предаде БГНЕС.

Говорителката на Съвета за национална сигурност към Белия дом Адриана Уотсън определи доклада на Хърш, публикуван на страницата му в уеб услугата Substack, като "пълна измислица". Говорител на Централното разузнавателно управление повтори Белия дом, като нарече доклада "напълно фалшив".

Западните държави обвиниха Русия за експлозиите през септември. Но досега разследванията на шведските, датските и германските власти не са приписали вината на нито една държава или действащо лице.

Хърш заяви, че решението за взривяване на газопроводите, които са били спрени, но са съдържали остатъчен газ, е било взето тайно от президента на САЩ Джо Байдън, за да се прекъсне възможността Москва да печели милиарди долари от продажбата на природен газ за Европа. Според Хърш САЩ също така са смятали, че газопроводите дават на Русия политически лостове за влияние върху Германия и Западна Европа, които могат да бъдат използвани за отслабване на ангажимента им към Украйна след нахлуването на Русия.

Две седмици преди инвазията на 24 февруари, отбелязва Хърш, самият Байдън е заявил публично, че САЩ няма да позволят откриването на новия газопровод "Северен поток 2", ако Русия нападне Украйна. Той твърди, позовавайки се на неназован източник, че идеята се е появила за първи път през декември 2021 г. в дискусиите между главните съветници на Байдън по националната сигурност за това как да се реагира на очакваното нахлуване на Русия в Украйна. ЦРУ разработило плана, а под прикритието на ученията на НАТО през юни 2022 г. водолазите от ВМС с помощта на Норвегия поставили на тръбопроводите експлозиви, които можели да бъдат детонирани дистанционно, пише Хърш.

В спекулациите след взривяването на тръбопроводите на 26 септември се твърди, че няколко държави имат мотиви за акцията: Русия, Германия, Украйна, Полша, Великобритания и Съединените щати. Пръстите на Запада продължиха да сочат към Русия, а Москва обвини САЩ и Великобритания в саботаж.

Българският разследващ журналист Христо Грозев обвини Хърш, че пише фантастика. “Надявам се, че няма да доживея да стана толкова слабоумен, толкова корумпиран или толкова натрапчиво лъжлив като Сиймур Хърш, чийто безотговорен репортаж от един-единствен анонимен източник, изготвен от име с наследен авторитет, е сред най-големите щети, които някой някога е нанасял на журналистиката: пълна измислица.”, написа той в Туитър.

I hope I won't live to become as senile, as corrupt or as obsessively lying as Seymour Hersh whose irresponsible single-anonymous-source reporting by a name with legacy authority is among the worst damage to journalism anyone ever caused. Tldr: total fiction. https://t.co/XJLuoGxJap