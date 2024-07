След призива да се оттегли: Джордж Клуни похвали Байдън и подкрепи Камала Харис

Джордж Клуни похвали президента Байдън, когото преди това призова да се оттегли от надпреварата. В изявление за CNN актьорът обяви, че подкрепя вицепрезидента Камала Харис.

„Президентът Байдън показа какво е истинско лидерство. Той отново спасява демокрацията. Всички сме толкова развълнувани да направим всичко възможно, за да подкрепим вицепрезидента Харис в нейното историческо приключение", казва Клуни.

Само преди две седмици кинозвездата призова действащия президент да се оттегли от надпреварата за следващ мандат. В коментар за „Ню Йорк Таймс“ Клуни написа, че обича Байдън, но партията ще загуби президентските избори, както и контрола върху Конгреса, ако той остане нейният кандидат за президент.

„Това не е само мое мнение; това е мнението на всеки сенатор, и конгресмен, и губернатор, с които разговарях лично“, пише актьорът. Той е бил домакин на няколко скъпоструващи кампании за набиране на средства в Холивуд, включително за Байдън миналия месец.

In a statement to CNN, actor/Democratic fundraiser George Clooney endorses VP Kamala Harris:



“President Biden has shown what true leadership is. He’s saving democracy once again. We’re all so excited to do whatever we can to support Vice President Harris in her historic quest.”