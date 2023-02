Служител на руско консулство шамароса протестираща в Бразилия (ВИДЕО)

Пореден скандален пример – в Рио де Жанейро, служител на руското консулство удари протестираща срещу руската война в Украйна жена. По информация на беларуската телевизия NEXTA, протестиращата е била рускиня.

Последва намеса на бразилската полиция – какво се случи, вижте във видеото:

