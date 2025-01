Смятаният за загинал при експлозия на пикап в Лас Вегас, е бил застрелян преди взрива (ВИДЕО)

Мъжът, който се е намирал в пикапа „Сайбъртрък“ на „Тесла“, избухнал в пламъци пред хотел на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп в Лас Вегас, е получил огнестрелна рана в главата преди експлозията. Мотивите за престъплението засега остават неизвестни. Това предадоха световните агенции, като се позоваха на представители на властите. Откритият в превозното средство е единственият загинал при мощната експлозия.

„Чрез службата на съдебния лекар установихме, че лицето е получило огнестрелна рана в главата преди експлозията на автомобила“, каза на пресконференция шерифът на окръг Кларк Кевин Макмахил. Той посочи още, че в краката на мъжа, който е идентифициран като Матю Ливелсбергер, е бил намерен пистолет, предаде БТА.

Ливелсбергер бил военнослужещ от елитното армейско подразделение „Зелени барети“, което се състои от експерти по партизанска война. Той постъпил в армията през 2006 година, посочва Асошиейтед прес. Ливелсбергер бил в отпуска в деня на експлозията и в пикапа била открита военната му идентификация.

Взривът на пикап в близост до Trump Tower в Лас Вегас отне живота на един човек. Взривен бе киберкамион с марка на Tesla. Първоначално бе съобщено, че шофьорът на превозното средство е спрял в района на Trump Tower и то е избухнало. Седем минувачи са с леки наранявания, съобщиха местните власти, предаде Eyewitness news.

A Tesla exploding in front of a Trump hotel is like top symbolism for 2025.

