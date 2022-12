Снежната буря в САЩ: Все повече жертви, хора загиват в затрупаните си коли

Във вторник американско време се очаква снежна покривка от около 23 сантиметра в част от страната. Бурята вече стигна до Канада и Мексико.

Американският президент Джо Байдън одобри декларация за обявяване на извънредно положение в Ню Йорк, която позволява федерална подкрепа за щата. „Сърцето ми е с онези, които загубиха близките си в този празничен уикенд“, написа той в Twitter.

Crazy videos of snow drifts emerged from the USA as the monster winter storm brought heavy snow, high winds and brutal cold to most parts of the country.#AajNEWJDekhaKya pic.twitter.com/Qw65tgJSja