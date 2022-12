Байдън одобри спешна помощ за щата Ню Йорк след смъртоносната снежна буря (ВИДЕО)

Много автомобили бяха засипани от сняг и изоставени, а бусове и каравани бяха блокирани по пътищата западната част на щата Ню Йорк, каза местен служител, цитиран от ДПА.

Той каза, че заради еднометровите преспи, минусовите температури и ураганния вятър все още е в сила забрана за шофиране, и допълни, че град Бъфало е непроходим.

Губернаторът на щата Кати Хоукъл изрази в неделя съжаление за "непрежалимите" човешки загуби заради бурята.

В щата беше обявено извънредно положение преди няколко дни, но бурята блокира работата на спасителите.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX