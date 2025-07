Тайни любовници бяха разкрити по време на концерт на Coldplay (ВИДЕО)

По време на концерта на Coldplay на 15 юли във Фоксбъро, Масачузетс, се случи нещо, което ще бъде запомнено не само от двама влюбени с тайна връзка, но и от целия световен интернет. Един кратък романтичен миг, целящ да празнува любовта, се превърна в публично разкритие на тайна любовна афера пред очите на целия свят. В неволен съучастник в разкриването на изневярата се превърна вокалистът на групата Крис Мартин.

Както се вижда на кадрите, обикалящи яростно онлайн пространството, по време на концерта камерите снимат различни хора в публиката, за да се запечата емоцията на присъстващите. В един момент пред камерите попада очевидно влюбена двойка на около 50-годишна възраст. Мъжът нежно е прегърнал жената откъм гърба и двамата гледат щастливи концерта. В мига, в който се виждат на екраните обаче, мъжът и жената светкавично се разделят и се скриват, което поражда искрен коментар от Мартин и той казва: "Ооо, тези двамата или имат тайна връзка, или са много срамежливи."

Meme of the day: Coldplay concert camera catches cheating CEO on big screen



During a Coldplay concert in Boston, the livestream camera accidentally caught a tender moment between Andy Byron, CEO of U.S. tech company Astronomer, and the company’s head of HR, Kristin Cabot.



All… pic.twitter.com/TlcodY9CCv