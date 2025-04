Почина легендарен телевизионен водещ

Уинк Мартиндейл, обичан и дългогодишен участник в американската телевизия и радио, почина във вторник, 16 април, на 91-годишна възраст в Калифорния. Познат на поколения зрители с характерния си чар и бляскаво излъчване, Мартиндейл е водещ на някои от най-емблематичните предавания за игри в историята на телевизията, сред които "Tic-Tac-Dough", "Гамбит" и "Преследвачи на заглавия". В последните си мигове той е бил заобиколен от семейството си, включително от 49-годишната си съпруга Сандра Мартиндейл, се казва в изявление, разпространено от семейството.

Към момента причината за смъртта не е оповестена, според официалното съобщение за пресата. Семейството е поискало да остане насаме със себе си, тъй като скърби за загубата на обичан съпруг, баща и икона.

Снимка: Getty Images

Роден като Уинстън Конрад Мартиндейл на 4 декември 1933 г. в Джаксън, Тенеси, Уинк започва да се занимава с радио и телевизия едва на 17 години, когато работи като диджей в местна радиостанция. Кариерата му бързо се ускорява и в крайна сметка той попада в WHBQ в Мемфис. Именно там през 1954 г. Мартиндейл участва в исторически момент: обажда се на майката на Елвис Пресли, за да ѝ помогне да уреди първото радиоинтервю на Краля. "Музиката е променена завинаги", се казва в съобщението за пресата.

Телевизионната кариера на Мартиндейл започва с детския научнофантастичен сериал "Mars Patrol", последван от "Teenage Dance Party", където по-късно се появява младият Елвис. Пробивът му обаче идва в света на игралните предавания.

The entire Game Show Network family mourns the loss of Wink Martindale, the host of the original "Tic-Tac-Dough" and a true legend of television game shows. His charm and presence lit up the screen for generations of viewers and he will never be forgotten. pic.twitter.com/DNqLToCv5r