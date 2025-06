"Спиш с приятелката си и оправяш нещата": Близки на Тръмп журналисти, докато Мъск дава заден (ВИДЕО)

Милиардерът и собственик на платформата Х Илон Мъск изтри публикациите си, с които намекваше за връзките на Доналд Тръмп и Джефри Епщайн и педофилията. Оказа ли натиск легендарната дълбока държава. Този въпрос задава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Припомняме, че вчера Мъск пусна "голямата бомба". "Време е да хвърлим наистина голямата бомба. Доналд Тръмп е в досиетата "Епстийн". Това е истинската причина, поради която те не са били публикувани. Хубав ден, Доналд Джон Тръмп!", написа Мъск, но днес постът му не съществува.

Припомняме, че кризата в отношенията им започна в четвъртък след като президентът на САЩ обяви, че възнамерява да прекрати договорите на американското правителство с Мъск. ОЩЕ: Мъск обвърза Тръмп с милиардер, обвинен в педофилия

Elon backed down



The billionaire has deleted his posts in which he hinted at Donald Trump’s ties to Jeffrey Epstein and pedophilia.



Did the legendary deep state apply pressure? pic.twitter.com/9YmSZkxw7s