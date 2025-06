Мъск обвърза Тръмп с милиардер, обвинен в педофилия

С поредна атака към Тръмп се зае Илон Мъск. Кризата между тях ескалира тази вечер българско време, като президентът на САЩ обяви, че възнамерява да прекрати договорите на американското правителсство с Мъск. Така щели да се спестят сериозни средства от бюджета. Милиардерът моментално отговори в Х с пост, който нарече "истинска голяма бомба".

Минути по-късно Мъск се включи в социалната си мрежа и пусна "голямата бомба". "Време е да хвърлим наистина голямата бомба. Доналд Тръмп е в досиетата "Епстийн". Това е истинската причина, поради която те не са били публикувани. Хубав ден, Доналд Джон Тръмп!", написа Мъск. Още: Втора серия секретни документи за покойния сексуален насилник Епстийн - пак е намесен Бил Клинтън

"Истината ще излезе", заяви Илон Мъск. За капак Мъск добави, че Тръмп трябва да бъде свален с импийчмънт, а на негово място президент да стане Джей Ди Ванс, сегашният вицепрезидент на САЩ:

Двамата показаха близостта си по времето, когато Мъск се включи в предизборната кампания на Тръмп. Това стана след опита за покушение срещу републиканеца през юли 2024 г. Мъск вложи и около 290 милиона долара в предизборната кампания.

В края на май обаче отношенията им навлязоха в криза, след като милиардерът обяви, че ще напусне кабинета на Тръмп, където оглавяваше Службата за правителствена ефективност (DOGE). Тя имаше задачата да съкращава публичните разходи, което предизвика остри критики сред американската политическа класа. Мъск обяви това, след като изрази недоволство от политиката на Тръмп за игра с митата.

В началото Тръмп го изпрати с ласкави думи, като го нарече "страхотен". "Това ще бъде последният му ден, но той винаги ще бъде с нас и ще ни помага", каза през май Тръмп.

Няколко дни след това обаче Белият дом отхвърли кандидатурата на Джаред Айзъкман за ръководител на американското космическо управление НАСА, предложена от Мъск. После Тръмп допълнително изнерви милиардера с нов законопроект за намаляване на данъците и разходите. Още: Тръмп прекратява договорите на Мъск с правителството

Словесната престрелка днес, 5 юни, включи откровение на Мъск за изборите: "Без мен Тръмп щеше да загуби изборите, демократите щяха да контролират Камарата на представителите, а републиканците щяха да са 51-49 в Сената. Каква неблагодарност". Преди това Тръмп заяви по време на срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц, че е много разочарован от Мъск - Още: Мъск: Без мен Тръмп нямаше да спечели изборите. Такава неблагодарност!

Именно на това Тръмп отговори със заплаха за спиране на договорите му с правителството. "Илон започна да се изчерпва, помолих го да напусне, отнех му мандата за електрически автомобили. Искаше да принуди всички да си купят електрически коли, които не искат. Знаеше, че ще направя това от месеци и просто се побърка", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!