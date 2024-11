Стрелба помрачи квартален парад в Ню Орлиънс (ВИДЕО)

Стрелба помрачи културно събитие в Ню Орлиънс – квартален парад на „втора линия“, пише The Associated Press.

Два пъти е избухнала стрелба по маршрута на неделния следобеден парад, съобщи полицията. Първият път стрелба рани 10 души. При втория инцидент загинаха двама души, а други трима бяха ранени. Всичките 13 ранени са в стабилно състояние.

В понеделник сутринта все още не беше ясно дали двата инцидента са свързани и мотивите зад тях.

Парадът в неделя беше ежегодно събитие, организирано от Nine Times Social Aid & Pleasure Club. Парадите на втора линия са наречени така, защото наблюдателите често тръгват зад членовете на групата, за да образуват втора линия от маршируващи. Те са дългогодишна традиция в Ню Орлиънс. ОЩЕ: Полицай от Лас Вегас се отзова на сигнал и стреля по жертвата (ВИДЕО)

Членът на градския съвет Юджийн Грийн помоли свидетелите да се явят по време на пресконференция в понеделник сутринта. „Имаше много телефони, които бяха използвани вчера“, каза Грийн. Според него много хора са видели какво се е случило.

MASS SHOOTING: One person was killed and nine were wounded in two shootings that broke out 45 minutes apart during an annual second line and parade in the St. Roch area on Sunday afternoon, according to the New Orleans Police Department.



Footage via @AubryKWDSU

Pictures via… pic.twitter.com/A05PT8Qv41