Студ удари Канада и САЩ

Студ удари Съединените американски щати и Канада. Двете държави изпитват опасно ниски температури, тъй като арктическият въздух се спуска на юг. Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за „животозастрашаващ студ“ с температури, падащи до около -40F (-40C) в североизточна Монтана. В Северните равнини се прогнозират студени ветрове от -30F до -60F (-34C до -51C) със студени ветрове под нулата по Фаренхайт, вероятно чак на юг до Тексас. Информацията за опасното време предаде BBC.

Intense cold will hit the US and Canada in the next few days. Temperatures will be 10-20C below average, with snow and ice for some. pic.twitter.com/3syIbikrCx