Световни лидери поздравиха Тръмп след встъпването му в длъжност

"Поздравявам президента Тръмп и американския народ за встъпването в длъжност на 47-ия президент на Съединените щати. Днес е ден на промяна, а също и ден на надежда за разрешаване на много проблеми, включително глобални предизвикателства".

С тези думи се обърна към новия американски президент Володимир Зеленски. "Желаем ви успех, президент Тръмп! Очакваме активно и взаимноизгодно сътрудничество. Ние сме по-силни заедно и можем да осигурим по-голяма сигурност, стабилност и икономически растеж на света и нашите две нации", заяви още украинският президент.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че ЕС очаква да работи в тясно сътрудничество с Тръмп "за справяне с глобалните предизвикателства".

"Заедно нашите общества могат да постигнат по-голям просперитет и да укрепят общата си сигурност. Това е трайната сила на трансатлантическото партньорство", заяви Фон дер Лайен.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025

"След като президентът Тръмп отново е на поста, ние ще увеличим разходите и производството за отбрана", написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production



My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President



Together we can achieve peace through strength - through @NATO! — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 20, 2025

"Специалните отношения между Обединеното кралство и САЩ ще продължат да процъфтяват през следващите години", каза британският премиер Киър Стармър в специално заснето видеообръщение.

On behalf of the United Kingdom, I send my warmest congratulations to President @realDonaldTrump on his inauguration as the forty-seventh President of the United States.



The special relationship between the UK and the US will continue to flourish for years to come. pic.twitter.com/WwD39axdOS — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 20, 2025

Крал Чарлз III изпрати лично поздравление на Доналд Тръмп по случай встъпването му в длъжност като президент на САЩ, съобщи Бъкингамският дворец.

Премиерите на Израел и Индия – Бенямин Нетаняху и Наренда Моди – както и германският канцлер Олаф Шолц поздравиха Доналд Тръмп по случай стъпването му в длъжност като 47-ми президент на САЩ.

„САЩ са най-близкият ни съюзник и целта на нашата политика винаги са добри трансатлантически отношения. ЕС, с 27 членки и повече от 400 милиона души, е силен съюз“, написа Шолц в социалната мрежа Х.

Today President Donald Trump takes office. Congratulations! The US is our closest ally and the aim of our policy is always a good transatlantic relationship. The EU, with 27 members and more than 400 million people, is a strong union. #EUUS 🇪🇺🇺🇸 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 20, 2025

Поздравления към Тръмп изпратиха още испанският премиер Педро Санчес, австралийският премиер Антъни Албанезе, канадският премиер Джъстин Трюдо, както и редица други световни лидери.