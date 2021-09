Съосновател на Apple обяви създаването на своя космическа компания (ВИДЕО)

„Privateer Space стартира“, написа Возняк в Туитър, публикувайки връзка към видеоклип за компанията. Това е поредният милиардер, който създава своя компания за изследване на Космоса.

На страницата в YouTube, където е публикувано видеото, се посочва, че Privateer Space е съоснована от Возняк и американския инженер и главен изпълнителен директор на компанията за роботика Ripcord, Алекс Филдинг.

Возняк обещава, че компанията му няма да бъде като другите.

Отбелязва се, че информацията за плановете на Privateer Space ще бъде представена на технологична конференция, която се очаква да се проведе от 14 до 17 септември.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF