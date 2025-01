Номинираният за военен министър на Тръмп дал 50 000 долара на жена, обвинила го в изнасилване

Номинираният от президента Доналд Тръмп за министър на отбраната Пийт Хегсет призна, че е платил 50 000 долара като част от съдебно споразумение с жена, която го обвини, че я е изнасилил през 2017 г. Това съобщи сенатор Елизабет Уорън от Масачузетс, предава The New York Times.

Уорън, която е от Демократическата партия в комисията по въоръжените сили на Сената, публикува документ в платформата на социалната мрежа X в четвъртък, който според нейната говорителка е бил включен в отговорите на Хегсет на писмените въпроси на сенатора. Споразумението беше документирано преди изслушването му за потвърждение този месец, но сумата не беше известна публично. Асошиейтед прес съобщи по-рано за разкритието.

Още: "Жена му се криеше в гардероба": Показания заплашват избраника на Тръмп за шеф на Пентагона

„Хегсет, колко плати на „Джейн Доу“ като част от споразумение за неразкриване на информация или друго споразумение, свързано с този инцидент?“ се пита в документа. Отговорът е: "50,000 долара". „Не можем да бързаме с гласуването му и да му се доверим за нашата национална сигурност“, категорична е Уорън.

Pete Hegseth admitted to the Senate that he paid $50,000 (!!!) to silence a "Jane Doe" who accused him of rape.



But at his hearing last week, he said he was “falsely accused."



More questions than answers. We can't rush his vote and trust him with our national security. pic.twitter.com/wlpRbVNsXy