Расте броят на жертвите при опустошителните наводнения в Тексас (ВИДЕО)

91 станаха жертвите при опустошителните наводнения в американския щат Тексас. Десетки хора все още са в неизвестност. Най-много са жертвите в девически лагер на брега на внезапно придошлата река Гуаделупе. Там са загинали 27 момичета и възпитатели. "Децата, малките момичета, които бяха изгубени в лагер Мистик - това е кошмарът на всеки родител, на всяка майка и баща. Миналата седмица вземахме дъщеря си от лагера тук в Хънт. Дъщерите ни ходят на лагер тук от десетилетие", каза Тед Крус, сенатор от Тексас.

