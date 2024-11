Трюдо се срещна с Тръмп в любимия му курорт (СНИМКА)

Канадският премиер Джъстин Трюдо се срещна с Доналд Тръмп в петък вечерта в любимия курорт на новоизбрания американски президент - Мар-а-Лаго, съобщи ABC News.

Говорейки пред репортери пред хотела си в Уест Палм Бийч, Флорида, в събота сутринта, Трюдо каза, че разговорът му с Тръмп е бил „отличен“, но не отговори на никакви допълнителни въпроси.

Новоизбраният сенатор от Пенсилвания Дейв Маккормик публикува снимка в платформата X петък вечерта, която показва Тръмп и Трюдо, седнали заедно на маса в клуба в Мар-а-Лаго. На снимката са включени и избраният от Тръмп министър на вътрешните работи Дъг Бъргъм, номинираният за министър на търговията Хауърд Лътник и избраният от Тръмп за съветник по националната сигурност Майк Уолц. ОЩЕ: Без Байдън, Трюдо и Мелони на груповата снимка на лидерите от Г-20 (ВИДЕО)

Honored to have dinner with @realDonaldTrump and to celebrate two big wins in PA! Ready to join him in Washington to shake things up and fight for every single Pennsylvanian! pic.twitter.com/uKap3kkUkx