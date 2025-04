Тръмп каза от какво е готов да се откаже Путин за мир в Украйна и предизвика смях (ВИДЕО)

Дискусиите, коментарите, контракоментарите и тезите относно плановете за бъдещ мир в Украйна нямат край. Те получиха нов тласък след като, макар и през авторитетни медии, а не като официални държавни изявления, излязоха рамки за бъдещ мирен процес. Конкретен аспект от тези рамки - Доналд Тръмп и администрацията му искат много значими отстъпки от Украйна, но не и от Путинова Русия.

Според Тръмп, Русия вече предложила "значителна отстъпка", като той открито почна в последните дни да настоява Крим да бъде признат официално за руска земя. Официалното предаване на Крим на Русия е значителна отстъпка и ако стане, Русия също трябва да направи значителна отстъпка, предупреждава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Каква обаче е "значителната руска отстъпка" - точните думи на Тръмп и то от Овалния кабинет бяха, че Путин щял да спре войната и внушение, че се отказал да превземе цяла Украйна, сякаш това зависи само и единствено от него - Още: Война на Русия с Европа: Присмех към закани на Шойгу от известен руски пропагандист (ВИДЕО)

Trump calls Russia’s offer to “stop” the war and “not gobble up all of Ukraine” a “huge concession.” Guess Putin’s feeling extra generous for peace talks today. pic.twitter.com/0ariNZKGbF

Това, че като ѝ се признае официално Крим, Путинова Русия би спряла да иска повече украински земи, както Тръмп заяви и определи такъв вариант като "значима отстъпка" от страна на Русия, не е значима отстъпка, добавя ISW, като нампомня, че на бойното поле много ясно се е видяло: Русия не може бързо и без огромни жертви да постигне нещо значимо, при това Украйна получава де факто ограничена западна помощ като оръжия (няма нито една западна държава, даваща военна помощ от 1% или повече от годишния си БВП на Украйна) дори спрямо това, което Путин уговори и получава от Северна Корея, Иран, по-тайно от Китай. Руската армия беше позорно изгонена от Киев през 2022 година, по-голямата част от Харковска област беше върната от украинската армия, както и град Херсон, а Русия и до днес не е завладяла нито един областен украински град след пълномащабното си нахлуване от 24.02.22 година, не е дори близо до това.

Междувременно, председателите на комитетите по външни отношения на Г-7 призоваха Тръмп да не повтаря грешките от Мюнхенското споразумение от 1938 година, с което Хитлер получава част от Чехословакия (Силезия) и много бързо след това по военен път завладява всичко. Под призива са се подписали комитетите по външни отношения на парламентите на Великобритания, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Украйна.

Chairs of Foreign Affairs Committees of Seven European Parliaments Urge Trump Not to "Repeat the Mistakes" of the Munich Agreement



The chairs of the foreign affairs committees of the parliaments of the United Kingdom, France, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Estonia, and… pic.twitter.com/i1dnKIFwhf