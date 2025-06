Тръмп: Много съм разочарован от Мъск (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бил много разочарован от критиките на Илон Мъск към неговия мегазаконопроект. Това обяви самият той в интервю за CNN и добави, че не знае дали приятелството му с бившия му милиардер съветник ще оцелее, предаде АФП.

Докато Тръмп се жалваше от Мъск, германският канцлер Фридрих Мерц седеше мълчаливо до него. Американският президент се изказа остро срещу шефа на SpaceX и Tesla още в първите си коментари по въпроса.

„Вижте, Илон и аз имахме чудесни отношения. Не знам дали ще продължат да бъдат такива. Бях изненадан“, заяви Тръмп в интервюто, след като бившият му съветник Мъск разкритикува законопроекта като „отвратителен“.

„Много съм разочарован, защото Илон познаваше вътрешните механизми на този законопроект по-добре от почти всеки друг тук... И изведнъж той имаше проблем“, добави Тръмп.

⚡️⚡️⚡️Trump: "I’m very disappointed in Elon"



Whoa, is that it? So, love is gone? pic.twitter.com/4nsxT8EG1a