Тръмп намери начин да се заяде с Байдън и за заболяването му от рак (ВИДЕО)

"Много тъжно. Изненадан съм, че обществото не е било уведомено преди много време. Да развиеш рак девети стадий отнема много време". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на брифинг, на който болшинството въпроси касаеха разговора му с руския диктатор Владимир Путин и войната в Украйна - Още: Уважава жена ми повече от мен: Тръмп съвсем легна пред Путин (ОБЗОР - ВИДЕО).

Уникалното в случая е формулировката как Байдън има рак девети стадий. Няма такова нещо - заболяването на Байдън, рак на простатата, има оценка 9 по скалата на Глийсън (Gleason), група 5. Скалата на Глийсън е от 6 до 10 - 6 означава, че ракът не е толкова агресивен, докато 10 означава, че е много агресивна форма. Колкото по-ниска е оценката, толкова по-вероятно е заболяването да не е агресивно и да се развива бавно. Освен това, групите по скалата са от 1 до 5. 1 значи, че се очаква ракът да се развива бавно, докато5 означава много бързо - Още: Джо Байдън е диагностициран с агресивна форма на рак

