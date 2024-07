Тръмп не го лови куршум: Митовете започнаха (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп си завъртял главата в последния момент и затова не бил улучен - такава позиция изказа проф. Йонко Мермерски пред "Денят започва" с Георги Любенов, неделния сутрешен блок на БНТ. Мермерски е отдавна известен като върл привърженик на Тръмп - той превеждаше по време на срещата на Тръмп с Бойко Борисов, когато двамата бяха лидери на САЩ и България: Проф. Йонко Мермерски: Тръмп и Марешки са успели бизнесмени, влезли в политиката със собствени пари

По думите на професора в разговора с Любенов, ако Тръмп не си бил завъртял главата, "сега разговорът ни щеше да е друг". Той изрази и учудване, че европейските лидери като цяло не реагират шумно на случилото се (украинският президент Володимир Зеленски специално каза, че "такова насилие не може да бъде оправдано никъде по света", пожела на Тръмп бързо възстановяване и изрази съболезнования за семействата на пострадалите при стрелбата - 1 убит и двама ранени в критично състояние): Урсула фон дер Лайен: Шокирана съм от стрелбата срещу на Тръмп

Дали визията на проф. Мермерски отговаря на истината и Тръмп си завърта главата? Видеокадрите от мястото на събитието са доста красноречиви - читателите сами могат да се убедят колко казаното от един от най-върлите българските фенове на Тръмп е точно:

The moment of the shooting. You can see Trump grabbing at his ear immediately. pic.twitter.com/Dp3EdUtEq9