Тръмп обижда с "глупава и тъпа", щом му кажат, че се прегръща с Путин. Бил и Хилари Клинтън вярват, че е матрьошка (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Много е важно – преговаряме с Русия за Украйна. Може би сме близо до споразумение за пръв път от много време. Когато си близо до споразумение и имаш много деликатни преговори, не натискаш със санкции". Така американският президент Доналд Тръмп видя нещата с войната в Украйна – при това той говори в този дух не само пред журналисти, а и в официално изявление, с което пак се самоизтъкна как успял да убеди руския диктатор Владимир Путин да пусне американския гражданин Стивън Хъбард. Иронията в случая е, че Хъбард влезе в затвора в Русия по обвинения, че е воювал на страната на Украйна – ОЩЕ: Путин вдига рейтинга на Тръмп, пусна затворник-американец

Trump on Ukraine: We're "maybe close" to a deal for the first time in a long time. When you're close to a deal and in very delicate negotiations, you don't put sanctions on. https://t.co/zf8GE9sYnT — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Trump on Ukraine war: We're getting closer to settling Putin's war with Ukraine, maybe now. The closest we've been. https://t.co/nbbyWbKjEo — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Именно в духа на тази ирония е показателно как Тръмп нарече репортери на ABC и CNN глупави, защото го питат как така охлабването на санкции помага, след като Русия не се ангажира с нищо значимо в замяна извън освобождаването на американец, бил се за Украйна и приел с това риска, че може да пострада? При това обидите на Тръмп са насочени към жени, а преди около ден същото се случи на журналист от The Independent – ОЩЕ: Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)

Reporter: How was waiving those sanctions on Russia to secure the release of the hostage not giving something to Russia? Trump: Are you a stupid person? Who do you work for? Reporter: ABC News. Trump: You're a stupid person. https://t.co/eW5kmw5TLD — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Trump to a reporter: You don't know what you're talking about. You're dumb. You're a low IQ person, and you work for CNN. https://t.co/JL86KCCg7x — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

На този фон, доста знакови изказвания направиха бившия президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му Хилари, бивш американски държавен секретар, която загуби надпреварата за Белия дом точно от Тръмп през 2016 година, макар да спечели повече гласове от гласоподаватели, но не успя да спечели достатъчно на брой щати (в Калифорния тя спечели с много, от там основно дойде и пировата ѝ победа по общ брой гласове от гласоподаватели, която не значи нищо, защото в САЩ системата е друга – трябва да спечелиш в повече/определен брой щати, независимо какво им е населението като брой). Бил Клинтън директно каза, че е уморен как САЩ при Тръмп третират съюзниците си като отпадъци. Клинтън добави, че Тръмп най-накрая направил това, което заплашвал още от първия си мандат – да изостави Украйна и да се прегърне с Путин:

Bill Clinton on Ukraine: I'm tired of the way we treat our allies like dirt. And now, just this last week, Trump has finally done what he's threatened to do since he ran the first time, which is to abandon Ukraine and embrace Putin all over again. https://t.co/EUsHSL51mT — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

"Той е кукла на Путин. Путин няма да спре с Украйна", каза и Хилари Клинтън, според която вероятно Тръмп си действа по идеята си светът да бъде разделен: Тръмп взема Западното полукълбо, Путин взема Европа, а за Си Дзинпин остава останалата част от планетата. Хилари Клинтън е сигурна и, че Путин има уличаващи неща за Тръмп – снимки, видеа или нещо друго – ОЩЕ: В скандалното досие как Русия държи на каишка Тръмп има и българска връзка

Hillary Clinton: Trump is a willing Putin puppet to help Putin. Putin's not going to stop with Ukraine. I guess Trump has this idea that he wants to divide the world. He gets the Western Hemisphere, Putin gets Russia and Europe, and Xi Jinping gets the rest of the world. https://t.co/E5vrJkGkUQ — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Hillary Clinton: I continue to believe that Putin has things on Trump. I continue to believe that he is holding photos, videos, whatever it might be. https://t.co/Nizr2lNG9o — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Според The Atlantic, Тръмп иска на срещата на Г-20 в Маями в средата на декември, 2026 година, да бъде сключено мирно споразумение с Украйна. За тази среща има покана към Путин да присъства. Тръмп вярва, че ако се случи, вече ще спечели Нобелова награда за мир – и вярва, че украинските далекобойни удари по руските рафинерии се правят нарочно, та републиканците да загубят изборите за Конгреса, защото дизелът поскъпва. Американският президент не приема, че поскъпването е заради необмислената му война в Иран, съгласно материала. И още – новият Конгрес встъпва в длъжност чак на 3 януари, което ще даде прозорец от 2 месеца на Тръмп да притиска Украйна буквално да капитулира – ОЩЕ: The Atlantic: Тръмп смята, че Украйна умишлено атакува руски петролни рафинерии, за да навреди на републиканците

Вчера, 21 октомври украинският президент Володимир Зеленски каза, че Русия се е съгласила на тристранна среща на украинска, американска и руска делегации, като Вашингтон предлага това да се случи възможно най-скоро – сочената дата е 10 ноември. Украйна се надява на разговори в началото на ноември, за да се подготви евентуална среща на лидерите Тръмп-Зеленски-Путин. Срещата на делегациите може да е в Абу Даби – там вече имаше разговори преди време. Преди Зеленски да коментира, Юрий Ушаков, съветник на Путин, също говори за възобновяване на разговорите през ноември, но евентуално в края на месеца. А Зеленски пак повтори какво вижда като истински добър вариант за примирие и мир – в дневния си обзор Институтът за изучаване на войната (ISW) посочи, че той го повтаря от 2024 година насам. От ISW отчитат, че всъщност след срещата с Уиткоф в Москва Путин е казал, че имало много "малко" полезно съдържание в предложенията на Зеленски и Европа. Това, че Путин е с такава оценка, съобщи съветникът му Юрий Ушаков – ОЩЕ: След среща №9 Путин-Уиткоф: Русия е готова за тристранни преговори другия месец, искала система за сигурност за себе си и Украйна (ВИДЕО)

"Украйна да се предаде или да се предаде безусловно не е опция, защото това ще е да се предадем всички. Затова оказвам толкова силна подкрепа за Украйна – това е в наш общ интерес", подчерта германският канцлер Фридрих Мерц. Думите му са факт на фона на материал на The Wall Street Journal, според който Русия е предупредила по неофициални канали, че ще има още такива опити за саботажи и атаки като тази от 4 август на летището в Лайпциг, където руски агенти опитаха да взривят с 3 дрона украински военнотранспортен самолет "Антонов". Германските следователи смятат, че операцията е била ръководена от бившия руски офицер Олег Левушкин, който е координирал група беларуски агенти. Взривни вещества "Семтекс" с детонатори за дроновете са били транспортирани в запечатани метални кутии, като Сърбия е служила като логистичен център за пратката. Показателно е, че през вчерашния 21 октомври руски въздушен обстрел поразни магазин на известната германска търговска верига „Метро“ в украинския град Ровно – ОЩЕ: Германия повиши нивото на заплаха от руски саботаж срещу армията

Germany’s Chancellor Merz: A surrender, or even an unconditional surrender, for Ukraine is not an option, because this would be a surrender of all of us.” https://t.co/FDyn62SZJD — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Междувременно, Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от 9,5 млн. украинци, които сега са зад граница, избягали заради войната:

Zelensky: We need 9.5 million people who lost their housing, who are abroad everywhere — we need them to come back to Ukraine, just to live and to build their country. https://t.co/Xu2Ld4eGOu — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Русия мисли за война, не за мир

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) предупреди, че Русия планира да отдели 17,1 трилиона рубли (около 206,2 милиарда долара) за "национална сигурност" през 2027 година, което е с 42,8% повече от планираните 12,1 трилиона рубли за 2026 година. Военните разходи ще се равняват на 6,9% от БВП и 35,2% от всички разходи на федералния бюджет на Руската федерация. ГУР уточнява, че 12,1 трилиона рубли (около 146,3 милиарда долара) са планирани за оръжия и военна техника. Откъде ще дойдат толкова пари – още данъци, според ГУР, като украинската оценка е, че Русия ще вдигне и наложи нови данъци, които да докарат още 1,5 трилиона рубли (18,1 млрд. долара) в руския бюджет, както и да ореже пари за социална политика (6,4% по-малко от планираното досега), жилищно строителство и комунални услуги (8,3% по-малко), икономика и здравеопазване (3,1% по-малко).

ГУР информира отново в официалния си канал в Телеграм и, че Русия има нова крилата ракета с име "Флин" - скорост от 800 км/ч и обхват до 1200 километра, като може да лети на само 6 километра от земята. Ракетата има версии с бойни глави от 50 или 100 килограма взрив. За направата ѝ са използвани 35 американски компонента в електрониката ѝ и 22 китайски. А за да пази производството на такива оръжия и най-вече на далекобойните си дронове, според нови сателитни снимки Русия е разположила поне 33 ПВО позиции, които да защитават икономическата ѝ зона "Алабуга" - там се сглобяват дроновете клас "Геран", разновидности на иранските "Шахед".

Radio Svoboda satellite imagery shows Russia has established 33 air defense positions around the Alabuga special economic zone, where Geran and Shahed attack drones are produced. New defenses include Pantsir and Tor sites, gun towers and anti-drone netting. #Russia https://t.co/8KzTYClpVb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2026

"Да, прецакани сме. Да, имаме тези проблеми. Да, не бяхме подготвени за подобна война. Не бяхме подготвени за толкова много дронове" - думи на Михаил Звинчук, създател на много популярния Z-канал "Рибар" и бивш говорител на руското военно министерство (ВИДЕО). Той заяви, че руското военно министерство е затънало в дългове и бизнесът в Русия трябва да се защитава сам. Звинчук е категоричен, че руското военно министерство не може да се издържа само, независимо колко голяма структура представлява. Според него атаките срещу дейта центрове и бавните опити за възстановяване на съоръженията заплашват да увеличат социалното напрежение в Русия.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

2250 убити и толкова тежко ранени, че не могат да се бият – това е равносметката за руската армия и войниците ѝ от 21 октомври, което е рекорд съгласно данните на украинския генщаб. Предишният рекорд е от 19 декември, 2024 година – 2200 души, а на 18 октомври е третото най-добро постижение, което е постигнала украинската армия в избиване и раняване на руски окупатори – 2100. "Загубите (убити, тежко ранени и изчезнали по време на операция) на противника нарастват от месец на месец. През февруари 2026 г. те възлизат на 26 090 души, а през септември достигат 46 230 души. От началото на 2026 г. общите загуби на руския агресор в личен състав възлизат на около 363 820 души. От 24 февруари 2022 г. руската армия е загубила 1 572 790 военнослужещи", уточняват от украинския генщаб.

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 21 октомври е имало 187 бойни сблъсъка спрямо 269 на 20 октомври. Руснаците са хвърлили 289 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 13 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2604 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 130 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 414 FPV дрона, което е с 670 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Според украинския генщаб, 21 руски пехотни атаки за последните 24 часа е имало в Покровското направление, където основните боеве са в подстъпите на Добропиля. Специално за там Първи корпус "Азов" на украинската армия публикува видео, че руснаците разпространяват дезинформация как Добропиля е превзета, което не е вярно. Само 7 обаче са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 11 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, а по 9 – в Лиманското и Купянското направление, които се намират на север от украинския крепостен пояс в Донбас. "Продължават ожесточени боеве за Орехов (Запорожка област, западно от Гуляйполе). Съобщава се за нови настъпления на руските въоръжени сили както от западния, така и от източния фланг, но те не са потвърдени от геолокализирани видеокадри", посочва "Рибар".

Ukraine's 1st Azov Corps says Russian generals are again spreading disinformation on the Dobropillia axis, first claiming encirclement and now capture. Azov says similar false claims earlier cost three Russian generals their posts and tens of thousands of Russian troops their lives. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2026

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