Тръмп почти се примири, предава властта на Байдън

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots&“Dominion”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Новината съобщи самият Тръмп в Twitter с няколко поредни поста. В тях той заявява, че не се е предал и битката продължава, но препоръчва да започнат да се изпълняват протоколите по предаване на властта. Това прави президентът в името на САЩ. Затова приема решението на ръководителката на Управлението на общите служби Емили Мърфи и дава ход на процедурата.Това става, след като изборните власти в Мичиган удостовериха, че Байдън печели президентските избори в този щат, което е силен сигнал, че последните опити на президента да промени изборните резултати наближават края си, коментира в. "Ню Йорк таймс". Няколко часа по-късно той се опита да омаловажи значението на действията на Мърфи, като туитна, че това е просто "предварителна работа с демократите", която няма да спре усилията за промяна на изборните резултати, отбелязва "Ню Йорк таймс".Правният екип на американския президент нарече решението на Мърфи "просто процедурна стъпка" и подчерта, че ще продължи съдебните битки."Тръмп взе своето решение (за преход във властта), след като все повече републиканци го призоваха да признае загубата си", кометнира в. "Вашингтон пост".Макар и да не признава официално, че е победен, този ход на президента дава възможност на екипа на избрания за негов наследник на поста Джо Байдън да получи финансови средства и брифинги по въпроси на сигурността и задейства процедурата по мирно предаване на властта, отбелязва ежедневникът. Малко по-рано CNN съобщи, че GSA в лицето на Емили Мърфи признава кандидата на Демократическата партия Джо Байдън за победител в изборите. Същевременно с това обяви готовност да започне процедурите по прехвърлянето на властта към новата администрация в Белия дом, пише РИА Новости. Междувременно натискът върху Мърфи беше огромен - от страна на демократите и от страна на екипа на президента.Тръмп отправи послание и към нея:"Искам да благодаря на Емили Мърфи от GSA за нейната твърда всеотдайност и лоялност към нашата страна. Тя е била тормозена, заплашвана и малтретирана - и не искам да виждам това да се случва на нея, семейството или служителите на GSA."