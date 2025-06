Тръмп: Протестиращите на 250-годишнината на армията ще се сблъскат с „много голяма сила“ (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп предупреди жителите на САЩ да не протестират по време на военния парад във Вашингтон за отбелязването на 250-ата годишнина на американската армия този уикенд, предаде Ройтерс. "Тези хора, които искат да протестират, ще бъдат посрещнати от много голяма сила", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом. Правоприлагащите служби се подготвят стотици хиляди хора да наблюдават парада в събота, каза вчера специалният агент от Сикрет сървис Мат Маккул. По думите му хиляди агенти, служители и специалисти от тези служби от цялата страна, ще бъдат разположени на парада.

ФБР и столичната полиция заявиха, че до момента няма достоверни заплахи срещу събитието. Още: Тръмп пробва трика си за доминация над Мерц, който приложи на Путин - и бе изигран (ВИДЕО)

В непланирано изказване от Овалния кабинет Тръмп обсъди и решението си да разположи 4000 войници от Националната гвардия и 700 морски пехотинци в Лос Анджелис, след като там избухнаха протести в отговор на акциите на федералните имиграционни служби.

Той защити решението си да предприеме тази рядко използвана мярка и заяви, че разполагането на войски е било необходимо за овладяване на безредиците, въпреки възраженията на местни и щатски служители и твърденията им, че те не са нужни. Още: "Ела и ме хвани, смелчаго": Губернаторът на Калифорния отговори на призивите на Тръмп за ареста му (ВИДЕО)

