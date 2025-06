"Ела и ме хвани, смелчаго": Губернаторът на Калифорния отговори на призивите на Тръмп за ареста му (ВИДЕО)

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви, че ще съди президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е вкарал Националната гвардия в Лос Анджелис, за да потуши протестите. Губернаторът обяви това на профила си в социалната мрежа X. Странно, но малко по-късно постът му бе премахнат, но все още може да бъде видян на други канали, които са го запазили.

Малко по-късно Нюсъм обяви, че Тръмп е призовал към ареста му. "Президентът на Съединените щати току-що призова за ареста на действащ губернатор. Това е ден, който се надявах никога да не видя в Америка. Не ме интересува дали си демократ или републиканец, това е граница, която не можем да прекосим като нация — това е недвусмислена стъпка към авторитаризъм", написа той, като прикрепи и видео на Тръмп.

The President of the United States just called for the arrest of a sitting Governor.



This is a day I hoped I would never see in America.



I don’t care if you’re a Democrat or a Republican this is a line we cannot cross as a nation — this is an unmistakable step toward… pic.twitter.com/tsTX1nrHAu — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025

В серията си от публикации, Нюсъм призова Тръмп да го арестува. "Граничният цар Тръмп заплашва да ме арестува, защото говоря открито. Ела и ме хвани, смелчаго, не ми пука. Нека приключим с това. Това няма да ме спре да защитавам Калифорния", написа Нюсъм.

Newsom responds to Homan statement on possibly arresting him: He's a tough guy. Why doesn't he do that? He knows where to find me. Lay your hands off four year old girls that are trying to get educated. Come and arrest me. Let’s just get it over with tough guy. I don’t give a… pic.twitter.com/KbHAQalmUh — Acyn (@Acyn) June 9, 2025

По-рано той призова към спокойствие жителите на щата. "Подстрекаването към насилие само дава на Доналд Тръмп реакцията, която той търси. Нападането на служители на реда, които просто си вършат работата, е недопустимо — точка, край. Протестиращите, които участват в насилие или вандализъм, трябва да бъдат подведени под отговорност", заяви Нюсъм.

California -- Don’t give Donald Trump what he wants.



Speak up. Stay peaceful. Stay calm.



Do not use violence and respect the law enforcement officers that are trying their best to keep the peace. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

Вчера губернаторът на Калифорния поиска от администрацията на Тръмп да отмени незаконното по думите му разполагане на войски в окръг Лос Анджелис и да ги върне под мое командване. "Нямахме проблем, докато Тръмп не се намеси. Това е сериозно нарушение на държавния суверенитет — разпалва напрежение, докато отклонява ресурси от местата, където са действително необходими. Отменете заповедта. Върнете контрола на Калифорния", призова Нюсъм.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.



We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/tOtA5dcfxc — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025